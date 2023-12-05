Отсутствие консенсуса по вопросам о начале переговоров ЕС и Украины, а также новой помощи Киеву грозит провалом саммита, заявил премьер Венгрии в письме председателю Евросовета.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще более обострил свой спор с ЕС вокруг помощи Украине. В письме на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля придерживающийся правопопулистских взглядов политик потребовал снять с повестки предстоящего саммита ЕС два ключевых решения о поддержке Киева, сообщают во вторник, 5 декабря, информагентства со ссылкой на этот документ.

В частности, он призвал пока не принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, по мнению Орбана, нельзя принимать предложение Еврокомиссии о помощи Украине в размере 50 млрд евро и для этого увеличивать бюджет ЕС на многие годы. "Очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", — предупредил венгерский премьер. По его словам, следует пересмотреть европейскую политику по поддержке Киева, а также санкции в отношении России.

Орбан добивается разблокирования средств ЕС для Венгрии

Наблюдатели полагают, что Орбан таким образом хочет добиться выделения Венгрии 13 млрд евро, которые ЕС заморозил в ходе конфликта вокруг венгерского законодательства. Евросоюз призывает Будапешт провести судебную реформу и сократить возможности политического влияния на правосудие, в этом случае Венгрия получит около 10 млрд евро из замороженных средств. Соответствующую поправку в настоящее время рассматривает венгерский парламент.

В 2022 году ЕС заморозил в общей сложности почти 22 млрд евро, предназначавшихся Венгрии. Более половины этой суммы останется заблокированной из-за конфликта вокруг политики в отношении беженцев и прав сексуальных меньшинств.

Саммит ЕС пройдет 14-15 декабря в Брюсселе.

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