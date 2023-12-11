Хотя в госбюджете-2024 и предусмотрено увеличение зарплат сотрудникам Госполиции — этого финансирования недостаточно, чтобы решить огромную кадровую проблему в отрасли. Глава МВД Рихард Козловскис обещает ("Новое Единство") более существенную прибавку в 2025 году, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на программу De facto Латвийского телевидения. Но дефицит кадров внушителен уже сейчас: в полиции требуется свыше 1700 сотрудников.

Наихудшая ситуация в Рижском регионе — 41% штатных должностных мест не заполнено. Есть участки, не укомплектованные и более чем на 50%. Не исключено, что ситуация ухудшится, потому что годами увольняется со службы больше полицейских, чем поступает новичков. С 2020 года на смену 1600 уволившимся пришло только 900 новых полицейских.

Как поясняет начальник Госполиции Армандс Рукс, работу все равно кому-то надо выполнять в любом случае — и это означает сверхурочный труд. Рукс заверил, что в основном с задачами стражи порядка справляются. Но это ведь не тот способ, чтобы полиция долго могла так работать.

На то, что оплата труда полицейских — самая большая проблема, указывают опросы тех, кто уходит со службы, отмечает De facto. В этом году, впрочем, оклады повысили: в среднем с 1142 евро в месяц зарплата увеличилась до 1256 евро (брутто). С учетом компенсаций и доплат за сверхурочные часы работы до вычета налогов получается порядка 1700 евро в месяц. Но доплаты сократились: отменены "ковидные" надбавки.

Профсоюз работников МВД подчеркивает, что у новых полицейских зарплаты намного ниже. Неудивительно, что при равных требованиях по уровню физподготовки молодежь предпочитает контрактную службу в армии: там платят в полтора раза больше, поясняет глава профсоюза МВД Арманд Аугустанс. Он считает разрыв между финансированием внешней и внутренней безопасности страны нечестным и нелогичным: безопасность — единая задача.

В бюджете будущего года выделено 23,9 млн евро на повышение зарплат сотрудникам системы внутренних дел — и пожарным, и пограничникам, и сотрудникам Госполиции. У последних оклады вырастут примерно на 10%. Политики не захотели выкроить больше, говорит Аугустанс.

Председатель парламентской Бюджетно-финансовой комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство") напомнил, что из Еврокомиссии пришло замечание: бюджетный дефицит Латвии на верхней границе допустимого, поэтому найти дополнительные средства сложно.

Глава МВД Рихард Козловскис указывает, что необходимое на повышение зарплат и бонусов финансирование велико — около 200 млн евро. Дать столько в бюджете 2024 года возможности не имелось, говорит политик: "Было бы возможно, отними мы все у отрасли здравоохранения".

Прибавку к бюджету своего ведомства Козловскис надеется получить в рамках бюджета 2025 года. График повышения зарплат в полиции глава МВД надеется закрепить в правилах Кабинета министров.

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