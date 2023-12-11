С декабря 2022 года латвийцы направили на благотворительность депозитную плату за 3 270 548 бутылок, пожертвовав таким образом 327 054,80 евро, пишет Latvijas avīze со ссылкой на передачу TV24 "На линии" (Uz līnijas).

Возможность сделать в таромате пожертвование появилось год назад. Можно по своему выбору пожертвовать деньги бедным пенсионерам, животным из приюта или детям украинских беженцев. Как объясняет председатель компании Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис, за распределение денег отвечает благотворительная организация Ziedot.lv.

"Ziedot.lv отчитывается нам и обществу о том, кто получает эти деньги. Например, в этом году помощь получили 632 украинских ребенка, более 1600 животных в шести приютах и почти 600 нуждающихся пенсионеров", — рассказал Стуритис.

По его словам, ни Depozīta iepakojuma operators, ни Ziedot.lv с этих пожертвований никаких процентов не получает.

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