Многолетний глава Латвийской евангелическо-лютеранской церкви архиепископ Янис Ванагс, который в ближайшее время уйдет на пенсию, хотел бы видеть на своем месте кого-то, кто лучше понимает нынешнее время и живущих в нем людей. Об этом Ванагс заявил в эфире Латвийского радио.

Сам он представляет позднюю советскую эпоху и Амтоду, поэтому, по его мнению, не так хорошо знает и понимает молодежь, особенно учитывая тот факт, что он не руководил приходом уже 30 лет.

"Я думаю, что практикующий пастор, который десятки лет служил в живом, хорошем приходе, встречался с разными поколениями, знает людей этого времени лучше, чем я", - сказал Ванагс, добавив, что не будет влиять на своего преемника.

Ванагс не сказал, кого он хотел бы видеть следующим архиепископом Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, но отметил, что, находясь на своем посту, ввел в церковь много хороших братьев, которые точно могли бы выполнять архиепископские обязанности не хуже.

На вопрос, хотел бы он видеть на должности архиепископа своего помощника, епископа Рижской архиепархии Ринальда Грантса, Ванагс ответил, что Грантс определенно может быть одним из кандидатов.

Ванагс возглавляет Латвийскую евангелическо-лютеранскую церковь уже 30 лет. Конституция Церкви гласит, что епископ может уйти в отставку по достижении 65-летнего возраста, а в 70 лет должен покинуть свой пост. Ванагсу 65 лет исполнилось в этом году.

Более полугода, с 1 марта по 1 октября, Ванагс находился в длительном отпуске, "чтобы поправить здоровье", и церковью руководил в это время его помощник епископ Грантс.

Latvijas Avīze отмечает, что Ванагса считают консервативным богословом, а Латвийскую евангелическо-лютеранскую церковь - одной из самых консервативных лютеранских церквей в мире.

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