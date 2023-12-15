Рижская дума призывает горожан не ходить в лес и на кладбище и вообще избегать деревьев. За последнюю неделю в Риге выпало столько снега, что в период оттепели под его тяжестью ломаются ветви и сучья, сообщает Rus.Lsm.lv.

Муниципальное SIA Rīgas meži сообщает, что в период оттепели в лесах столицы ветви от снега гнутся и ломаются. Такая опасная для гуляющих ситуация сохранится еще два-три дня, прогнозирует предприятие. Такая же обстановка в рижских лесах наблюдалась около десяти лет назад. Rīgas meži следит за ситуацией и предотвращает потенциально опасные случаи, выпиливая некоторые накренившиеся деревья. Владельцев земельных участков призывают следить за тем, чтобы выглядывающие из-за заборов ветви были безопасными для пешеходов и проезжающих машин.

Об опасно накренившихся или сломавшихся деревьях и сучьях, создающих угрозу, нужно сообщать в Государственную пожарно-спасательную службу по номеру 112. Если такие деревья — на территории учебных заведений, звоните в департамент жилья и окружающей среды РД по тел. 6747 4700. Об опасных деревьях и ветках в парках — информируйте SIA Rīgas meži по тел. 67415710.

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