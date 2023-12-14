13 декабря в Рижскую муниципальную полицию (РМП) поступила информация о том, в Латгальском предместье при падении с крыши дома куска льда погиб мужчина. Домовладение по улице Кална 62 принадлежит частному лицу.

По факту ЧП Государственная полиция начала уголовный процесс, проводится расследование, в ходе которого будет оценена ответственность владельца здания.

Личность погибшего уже установлена — это мужчина пенсионного возраста, случайно оказавшийся возле дома, когда с его крыши упал лед.

Полиция предупреждает владельцев зданий, что ни при каких обстоятельствах нельзя рассчитывать на то, что лед вовремя растает, а также ждать вызова полиции или наложения штрафа. Если здание представляет опасность, арендодатель должен немедленно принять меры по устранению опасности!

Всего за последние дни ноября и первые две недели декабря полиция Риги выявила 289 случаев, когда с крыш зданий не удалялись сосульки, а также 279 случаев, когда на коньках крыш образовывались опасные насыпи льда и снега.

Рижская муниципальная полиция также призывает жителей не только сообщать об опасных местах, но и время от времени поднимать голову при передвижении по городу, чтобы избежать опасных мест.

В этом сезоне Рижская муниципальная полиция получила сообщения об одном погибшем и двух пострадавших прохожих в результате падения с крыш кусков льда. По этой же причине в Риге за этот период повреждены более 30 транспортных средств.

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