Строительство нового корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша может быть завершено к концу следующего года, сообщили министры здравоохранения и финансов.

После встречи с временным правлением и временным советом больницы, а также посещения нового здания министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что видит улучшения в управлении больницей, которые связаны со сменой совета и правления в октябре этого года и привели к изменению модели управления и к конструктивному сотрудничеству со строителями. В результате работы по строительству нового корпуса А2 активно продвигаются, а задачи, поставленные перед советом и правлением в октябре на ближайшие месяцы, выполнены.

"В настоящее время они [строители] дают честное слово, что готовы работать и завершить объект в следующем году. Они готовы, но вопрос в том, действительно ли они смогут это сделать, потому что мне бы не хотелось, чтобы в середине года, после продления договора, нам снова потребовалось продление. Тогда мы потеряем еще больше денег из Европейского фонда регионального развития", — сказал Абу Мери.

В настоящее время сумма убытков составляет 23,3 миллиона евро, а более точная сумма будет определена в январе, когда будут обобщены все платежи, добавил министр.

Министр финансов Арвилс Ашераденс также рад, что ситуация быстро улучшилась, поскольку ранее "фасад здания был открыт, было холодно, что угрожало будущему качеству здания и затопляло подвал". Однако теперь ситуация стабилизировалась, подвал нового здания сухой, и строение подготовлено к работе в зимний период, в нем есть окна, здание можно отапливать и начинать просушивать.

"Хорошая новость в том, что проект может быть завершен за 12 месяцев, но есть и другие моменты, которые необходимо понимать. Это здание должно было быть профинансировано за предыдущий период финансирования, который закончился в 2020 году, и в конце этого года возможность продления проекта заканчивается. Так что потеря средств, безусловно, будет, но мы постараемся понять, насколько она будет велика и как мы можем перестроить процесс финансирования, чтобы уменьшить потери в масштабах страны", — сказал Ашераденс, подчеркнув, что больница в любом случае будет терять деньги.

Как сообщалось, запланированное финансирование Европейского союза (ЕС) в размере около 23,3 миллиона евро на строительство нового здания А2 больницы Страдиньша не будет освоено.

Ранее больница прогнозировала, что к концу года из-за задержек в строительстве она может потерять 46 миллионов евро.

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