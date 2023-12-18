Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает, что Европе, особенно странам Балтии, а также Молдове и Грузии, следует серьезно отнестись к угрозам президента России Владимира Путина. Об этом сообщает литовский телеканал TV3.

Министр также уверен, что Германии и другим странам НАТО необходимо увеличить производство оружия — чтобы не отставать от России.

"В настоящее время Путин значительно увеличивает производство оружия в России. Согласно решению Госдумы, рост превысит 60 процентов", — указывает министр.

Борис Писториус считает, что у европейских стран есть лишь около пяти-восьми лет, чтобы догнать Россию по военным и промышленным показателям.

"У меня сложилось впечатление, что не все поняли, что нам нужно делать больше, чтобы обеспечить нашу безопасность. В условиях тяжелого кризиса нам нужна армия, которая сможет защитить нашу страну. Также в случае войны", — пояснил министр.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram