"Рано или поздно нам придется компенсировать здесь и там то, что, возможно, больше не будет поступать от Вашингтона. Теоретически могут быть и области, где нам не удастся без проблем компенсировать все немедленно", - ответил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, отвечая газете Welt am Sonntag на вопрос, готовится ли в Европе к "худшему сценарию", когда Европа должна будет компенсировать Украине помощь, которая перестанет поступать из США.

На уточняющий вопрос, в каких именно областях могут возникнуть трудности, Писториус указал: должно пройти время, прежде чем европейская оборонная промышленность сможет нарастить объемы производства.

"У нас есть примерно пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное — как в вооруженных силах, так и в промышленности и обществе", — заявил глава Минобороны Германии, напомнив, что и Россия в настоящий момент существенно наращивает объемы военного производства.

По мнению Писториуса, "угрозы президента РФ Владимира Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы следует воспринимать очень серьезно". "Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с опасностями. Но к тому времени мы будем к ним готовы", — спрогнозировал глава германского оборонного ведомства.

Писториус о возможности вернуть в ФРГ обязательную военную службу

Писториус также высказался в ходе интервью в поддержку того, чтобы служащие бундесвера чаще приходили в школы и рассказывали ученикам о своей службе и миссии. "Это не милитаризм, а общее образование. Бесполезно просто надеяться на мир и игнорировать задачи, которые необходимы для гарантии этого мира. Я поговорю об этом с министрами культуры и главами правительств земель", — пообещал Писториус.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность возвращения к "моделям обязательной военной службы", Борис Писториус указал, что "рассматривает все возможности". "Но для любой модели, неважно, какой именно, нужно политическое большинство. В свое время были причины отменить обязательную военную службу. Однако в ретроспективе это оказалось ошибкой, — полагает министр обороны. — Просто ввести ее вновь сейчас трудно в структурном, конституционном и политическом плане".

Всеобщая воинская обязанность была отменена ​​в Германии в 2011 году.

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