Во вторник, 19 декабря, Кабинет министров дал Латвийскому университету добро на продажу 11 объектов недвижимости в Риге, полученные в результате этих сделок средства планируется вложить в развитие академического центра в Торнякалнсе.

План развития недвижимости Латвийского университета (ЛУ) на 2022-2027 годы предусматривают продажу объектов недвижимости в Риге на улицах Зеллю 8, Ломоносова 1, бульваре Аспазияс 5, улице Висвалжа 4а, Имантской 6-й линии 2а, Имантской 7-й линии 1, Юрмалас гатве 60, улицах Маза Лубанс 6 и улице Рупниецибас 10.

На бульваре Аспазияс 5, к примеру, сейчас находится Факультет бизнеса, менеджмента и экономики ЛУ, на улице Висвалжа — Факультет гуманитарных наук ЛУ. На улице Ломоносова — Факультет социальных наук ЛУ. Предусматривается, что все эти факультеты социальной, гуманитарной направленности переберутся в новое здание в академическом центре ЛУ в Торняканлсе. Естественно-научные и технические факультеты уже фактически переехали в Торнякалнс.

Министерство образования и науки признает, что пока невозможно назвать точно сумму, которая будет зачислена в бюджет ЛУ в результате продажи недвижимости , поскольку стоимость объектов будет определена только в ходе проведения аукционов. При этом, по оценкам министерства, к 2027 году в результате этих сделок будет получено до 51 миллиона евро.

В целях выяснения того, не является ли отчуждаемое государственное имущество необходимым для другого государственного учреждения, общества государственного капитала или для обеспечения функций госучреждений, проект распоряжения вынесен на обсуждение на Единый форум разработки и согласования проектов правовых актов.

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