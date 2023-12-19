Во вторник, 19 декабря, правительство внесло изменения в правила Кабинета министров о заработной плате педагогов, и порядке, в котором рассчитывается и распределяется государственная дотация самоуправлениям, из которой выплачиваются, соответственно, зарплаты педагогам. Эти изменения обеспечат внедрить график повышения зарплат педагогам, утвержденный еще весной.

С 1 января будущего года сама низкая почасовая ставка оплаты труда педагогов — включая дошкольных — составит 9,54 евро. Чтобы обеспечить повышение ставки, возрастут затраты на одного учащегося. То есть, размер целевой дотации на одного ребенка в детском саду повысится с 105,15 до 129,44 евро, на ученика 1-6-х классов — с 108,64 до 121,93 евро, на ученика 7-9-х классов — с 139,99 до 157,12 евро, а на ученика 10-12-х классов — с 150,43 до 168,84 евро.

На 15,21 евро повышен размер целевой дотации на учащихся 1-9-х классов в больницах и учреждениях социального ухода, которые учатся по особым программам. На 16,21 евро повышена целевая дотация для учеников 1-12-х классов, которые осваивают спецпрограммы образования в классах спецобразования, в том числе, и заочные.

Также устанавливается, что минимальная месячная ставка заработной платы руководителя учреждения всеобщего образования, профессинального образования (за исключением среднего профессионального образования), руководителя образовательного учреждения по интересам, руководителя структурного подразделения колледжа, реализующего программу профессионального образования или среднего профессионального образования, будет возрастать в зависимости от числа учащихся. Например, зарплата руководителя образовательного учреждения с количество учащихся от 1001 до 3001 возрастет на 12,5%, руководителя образовательного учреждения с количеством учащихся от 151 до 300 — на 21,5%.

В свою очередь, минимальная зарплата заместителей руководителей образовательных учреждений и руководителей структурных подразделений не может быть ниже минимальной зарплаты методиста — в целях соблюдения иерархии педагогических должностей. Предыдущая редакция правил Кабинета Министров определяла, что ставка заработной платы не может быть ниже минимальной месячной ставки заработной платы учителя.

Принятые поправки также предусматривают, что руководитель образовательного учреждения определяет нагрузку педагога в астрономических часах. Раньше при определении нагрузки педагога руководители образовательных учреждений часто руководствовались академическими часами, неоправданно увеличивая нагрузку педагога, отмечает Министерство образования и науки.

Надбавки за работу в особых условиях будут предоставляться из государственного бюджета всем преподавателям программ профессионального образования, а не только программ основного профессионального образования. Как поясняют в Министерстве образования, во всех видах профессионального образования, которые реализуются в группах для учащихся с особыми потребностями, необходим индивидуальный подход и большая поддержка обучающихся.

Поправки также касаются дополнительного финансирования заработной платы педагогов — ассистентов педагога, логопедов, воспитателей групп продленного дня дошкольного и начального образования, реализующих образовательные программы перехода на обучение на государственый язык. Размер целевого гранта на одного учащегося по программам дошкольного образования установлен в размере 34,41 евро, а по программам основного образования — 20,16 евро.

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