Для беспокойства, связанного с удвоением стоимости оформления паспорта нет основания, поскольку всем жителям этот документ не нужен, заявила в интервью TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Силиня признала, что планируемое повышение цен на паспорта существенное, но оснований для большого беспокойства нет, поскольку не всем людям нужен этот документ — он нужен только тем, кто хочет поехать в третьи страны, а, значит, у них достаточно денег, чтобы позволить себе это.

К тому же для некоторых групп населения будут сохранены льготы на получение паспорта, добавила премьер-министр.

В феврале 2024 года в Латвии, как сообщалось ранее, начнут выдавать паспорта нового образца. Размер пошлины с 12 февраля за выдачу паспортов увеличится в два раза, свидетельствуют разработанные Министерством внутренних дел поправки к правилам Кабинета министров.

Паспорта действующего образца Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты.

Как отметили в управлении, в паспортах нового образца будут применены инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.

Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое, поэтому планируется, что пошлина за выдачу паспорта взрослому человеку в течение десяти рабочих дней составит 60 евро вместо нынешних 30 евро.

Пошлина за выдачу паспорта детям и молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15 евро. Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55 евро, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка — 55 евро вместо 30 евро.

Конкурс на производство и поставку новых паспортов на сумму 9,8 млн евро в течение пяти лет выиграло объединение двух предприятий из Германии и Португалии — Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A., которые изготовят 1,25 млн паспортов.

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