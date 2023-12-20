Рижская дума призывает жителей жертвовать одежду и обувь малоимущим и бездомным, а также подготовить им рождественские подарки. Об этом сообщает пресс-служба РД.

В думе призвали рижан порадовать в праздники и тех, кому не хватает поддержки близких или общества. Самоуправление просит жертвовать чистую и пригодную одежду и обувь в Рижский приют, а также наполнять подарочные коробки для обитателей приютов и центров социального ухода — в них можно оставлять мягкие сладости, шоколад, мед и витамины для пожилых людей, а также кофе и чай.