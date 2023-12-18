Рижская дума призывает горожан сообщать об опасных для движения транспорта выбоинах и ямах, образовавшихся на дорогах во время оттепели, сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на самоуправление.

В изменчивых погодных условиях, когда температура воздуха колеблется около нуля и идут осадки, дорожное покрытие разрушается быстрее. Невозможно заранее спрогнозировать, в каких местах образуются опасные выбоины, поэтому муниципалитет призывает жителей сообщать о них по телефону 80003600 или писать rdsvc@riga.lv.

Опасными для движения транспорта считаются выбоины, размер которых превышает 0,1 кв. метра, а глубина – более пяти сантиметров.

Они быстрее всего образуются на участках дорог с дефектами и трещинами.

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