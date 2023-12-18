В Риге 2024 год будут встречать на шести площадках в Старом городе. Об этом сообщает Рижская дума.

Новогодние торжества пройдут на Ратушной площади, на площади Пилс, площади Ливу, на улице Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, на площади у Пороховой башни, на площади у Музея декоративного искусства и дизайна. Программа продлится с 9 вечера до 2 часов ночи.

На каждой площади посетителей будут развлекать диджеи, а на фасадах зданий, расположенных рядом с площадями, будут показывать видеопроекции. В местах проведения мероприятий можно будет купить горячие напитки и закуски.

Встреча Нового года будет отмечена небольшими пиротехническими спецэффектами.

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