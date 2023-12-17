Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы поддержал инициативу акционерного общества Rīgas siltums пожертвовать услуги отопления посольству Украины в Латвии.

AS “Rīgas siltums” планирует в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года пожертвовать теплоснабжение в объеме 150 МВтч зданию посольства Украины в Риге на бульваре Калпака, 3. Согласно действующему тарифу на теплоэнергию финансовая стоимость пожертвования составляет 13 135 евро.

"Поскольку российское военное наступление продолжается, ресурсы украинской государственной администрации отвлекаются на национальную оборону, в результате чего наблюдается нехватка средств на содержание здания посольства в Латвии. Украинское посольство в настоящее время сталкивается с трудностями в своевременной оплате счетов за поставку и использование теплоэнергии", отмечают в RS.

"Количество пожертвованной теплоэнергии рассчитывается исходя из среднего объема потребления посольством Украины в МВтч. Упомянутое пожертвование не повлияет на базовые расходы по тарифу AS “Rīgas siltums” и на цены услуг для других клиентов", - сообщает предприятие.

При этом запланированная прибыль AS “Rīgas siltums” в 2023/2024 финансовом году будет уменьшена.

Ранее в этом году Rīgas siltums подарил Украине 8 дизельных и бензиновых генераторов.

Окончательное решение должно быть принято на заседании Рижской думы.

AS “Rīgas siltums” является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. Предприятие осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии, а также обеспечивает техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения зданий. 77% теплоэнергии, поставляемой компанией, используется для отопления жилых помещений и приготовления горячей воды. Общая протяженность тепловых сетей составляет около 825 километров, 85% из которых принадлежат Rīgas siltums.

Рижское самоуправление является крупнейшим акционером AS "Rīgas siltums" - ему принадлежит 49% акций предприятия. Латвийскому государству принадлежит 48,995%, SIA "Enerģijas odslų. RIX" - 2%, AS "LATVENERGO" - 0,005% капитала.

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