С января 2024 года студентам снизят стоимость проезда в общественном транспорте Риги, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

На заседании комиссии Рижской думы по делам сообщения и транспорта депутаты поддержали проект, который предусматривает уменьшение для студентов оплаты за проезд в столичном общественном транспорте.

Предусматривается, что с 1 января будущего года для студентов вузов будет действовать скидка 60% от стоимости проезда. Таким образом, цена месячного билета для студентов составит 12 евро (полная стоимость проездного на месяц - 30 евро).

Сейчас правилами предусмотрено, что месячный проездной для студентов в общественном транспорте Риги составляет 15 евро - 50% от полной стоимости месячного проездного. Снижение цены на проезд стало возможным после рассмотрения коллективной заявки студентов.

Проект новых правил еще будет рассмотрен на заседании Рижской думы.

Как сообщалось, для проживающих в Латвии жителей Украины действует 100% скидка на проезд в общественном транспорте Риги до 30 июня 2024 года.

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