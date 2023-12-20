Во многих странах мира люди завещают свои органы на спасение чьих-то жизней - это нормальная практика. В Латвии пока эта система работает плохо: менее одного процента зарегистрированных пользователей системы электронного здоровья дали согласие стать донорами органов. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал трансплантолог Рижской университетской клинической больницы им. Страдиня Янис Юшинскис.

"В этом году 28 жителей Латвии пожертвовали свои органы ради спасения других жизней. Из них 25 человек стали донорами после смерти, а еще три человека еще при жизни - в этих случаях речь шла о пересадке почки близкому человеку. Для того, чтобы стать донором органов, человек должен дать на это разрешение, сделав специальную отметку на портале www.eveseliba.gov.lv (категория "Персональные данные"). Не нужно никуда ехать, ничего подписывать - все делается онлайн, быстро и просто. Разумеется, после подтверждения вашей личности. Увы, на сегодняшний день лишь меньше одного процента зарегистрированных пользователей системы электронного здоровья высказали свою волю на этот счет", — указал Юшинскис.

Если в системе электронного здоровья такие данные отсутствуют, то в случае смерти человека медики обращаются к его близким - те могут дать письменное разрешение на использование его органов. Однако здесь возникает немало трудностей.

"Для родственников это очень тяжелый вопрос. В этот момент люди находятся в таком состоянии, что зачастую просто не готовы говорить на подобные темы. Мало того, что родственники подавлены горем, так им еще надо делать выбор за усопшего. Люди растеряны, некоторые бывают категорически против", — говорит трансплантолог.

Латвийское законодательство предусматривает презумпцию согласия: если в системе электронного здоровья отсутствуют сведения о разрешении или запрете умершего человека использовать его органы, и невозможно выяснить изъявленную во время его жизни волю от ближайших родственников, то считается, что он автоматически согласен стать донором.

"Размышляя на тему, готов ли я стать донором органов, стоит подумать о том, что и вам самим или вашим близким однажды может понадобиться трансплантация. Часто говорят: мол, пусть после моей смерти этот вопрос решают родственники. Но это безответственно. Родственникам в этот момент и так тяжело, им и так нужно решать массу проблем. Ваше собственное решение значительно облегчит им ситуацию", — рассказал Юшинскис.

Операции по трансплантации в Латвии проводят с 1973-го года.

В прошлом году было проведено 47 операций трансплантации почек, одна операция трансплантации печени (совместно со Швецией), две операции трансплантации сердца. Все подобные операции для пациентов бесплатны, их полностью оплачивает государство.

"В особо сложных случаях (например, когда речь идет о детской трансплантации печени или легких), наши врачи обращаются за помощью к зарубежным коллегам. В этой сфере международное сотрудничество вообще очень развито. У нас на очень хорошем уровне трансплантация почек, активно проводится трансплантация сердца, в том числе и у детей. Но многие направления - трансплантацию легких, поджелудочной железы, печени - нам нужно развивать. В трансплантологии вообще все направления требуют постоянного развития", — пояснил медик.

В ближайшее время Латвия планирует присоединиться к Общей базе данных в области трансплантологии, которая охватывает Скандинавию и страны Балтии. Литва и Эстония уже находятся в этой системе.

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