На портале ManaBalss идет сбор подписей о необходимости государственной поддержки на приобретение для больных диабетом 1-го типа сенсорных датчиков измерения глюкозы и инсулиновых помп. В настоящее время обе технологии в Латвии оплачиваются государством только для детей до 18 лет, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Председатель правления Латвийской ассоциации диабета Гунта Фреймане приводит тревожные данные.

"Во всех странах ЕС, кроме Латвии, и сенсорные датчики измерения глюкозы, и инсулиновые помпы для всех больных диабетом 1-го оплачивает государство. У нас же взрослым диабетикам приходится покупать их самостоятельно. А это далеко не всем по карману: инсулиновая помпа стоит около 2,5 тысяч евро, расходные материалы - 350-400 евро в месяц. [...] В прошлом году в Латвии насчитывалось 5162 пациентов с диабетом 1-го типа. Это заболевания стало причиной преждевременной смерти почти 1400 человек. Больным диабетом 1-го типа необходим постоянный прием лекарств, и если их неправильно дозировать, то это может иметь тяжелые последствия для больного", — рассказала медик.

Взрослым пациентам государство частично оплачивает лишь ручное измерение уровня сахара в крови. Но эта процедура не помогает избежать резких изменений уровня сахара, которые могут быть вызваны, например, физическими нагрузками. Обычно это делается инвазивным прибором глюкометром и требует прокола пальца, в результате чего человек может потерять сознание. Но во всем мире уже давно используют современные устройства - датчики непрерывного определения уровня глюкозы, которые крепятся к коже. Другое современное устройство - инсулиновая помпа - позволяет очень точно дозировать инсулин в соответствии в нуждами конкретного человека.

"Мы в Латвии находимся в Средних веках. То что мы сейчас собираем подписи, - это уже вчерашний день. А сегодняшний день - это приборы, которые обеспечены поддержкой искусственного интеллекта. Эти технологии уже есть во всем мире, но для многих наших пациентов они не доступны", - признала Фреймане.

Она выразила надежду, что государство все-таки найдет возможность помочь латвийским диабетикам, и эпоха медицинского средневековья в этой области закончится.

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