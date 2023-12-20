Обвинение бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича во взяточничестве — это серьезный удар по репутации и Банка Латвии, и государства в целом. Об этом в интервью LTV заявил нынешний президент Центробанка Мартиньш Казакс.

Комментируя сегодняшнее решение Рижского суда, Казакс признал, что чем раньше этот процесс закончится, тем лучше.

Вместе с тем он подчеркнул, что конкретное решение и уголовное дело не связаны с деятельностью банка, а затрагивают одного конкретного человека.

Уже сообщалось, что в среду, 20 декабря, Рижский районный суд в Юрмале признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича виновным по делу о взяточничестве и приговорил его к шестилетнему сроку заключения. Второй подсудимый — предприниматель — Марис Мартинсонс — приговорен к пяти годам тюремного срока.

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