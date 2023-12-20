В среду, 20 декабря, Рижский районный суд в Юрмале признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича виновным по делу о взяточничестве и приговорил его к реальному сроку заключения. Второй подсудимый — предприниматель — Марис Мартинсонс — приговорен к пяти годам тюремного срока.

Римшевич приговорен к шести годам, а также пробационному надзору сроком в один год. Также суд решил конфисковать имущество Римшевича, включая принадлежашие ему объекты недвижимости. Экс-банкиру принадлежит недвижимость в Гаркалнской волости Адажского края и Вентспилсском краях, а также квартира в Юрмале.

Второй подсудимый по этому делу — предприниматель Марис Мартинсонс — также признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него деньги в размере более 150 000 евро. К принадлежащему Мартинсонсу предприятию MM Investīcijas применено средство принудительного влияния в размере 3,1 млн евро.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

После приговора Римшевич заверил журналистов, что будет обжаловать приговор, но дальнейших комментариев не предоставил. Защитник Мартинсона Дидзис Вилемсонс также заверил, что подаст апелляцию на приговор.

Ранее Римшевич и второй подсудимый по этому делу — предприниматель Марис Мартинсонс — заявили, что не признают свою вину и что в ходе разбирательства их вина не была доказана.

Римшевич и Мартинсонс были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсону — в поддержке взяточничества.

Римшевича обвиняли в получении взятки — оплаченной туристической поездки, а также денег. Его также обвиняли в легализации средств, полученным преступным путем — то есть, отмывке денег. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Надзирающий прокурор Виорика Юргена ранее говорила, что KNAB возбудил это дело после заявления двух представителей Trasta komercbanka (ТКБ). Оба фигурируют в деле взяткодателями, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией об этом событии. Как известно агентству LETA, эти лица — бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер банка, ныне уже покойный Игорь Буймистерс.

Ранее к Римшевичу применялись такие меры пресечения, как запрет приближаться к определенным лицам. Экс-главе центробанка страны запретили встречаться с тогдашним чиновником Банка Латвии и бывшим председателем Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, поскольку а также с Зиемелисом и Буймистером.

Ранее Юргена рассказала, что в 2010 году один из акционеров TKB обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с FKTK, предложив взамен Римшевичу оплачиваемую поездку на Камчатку. В свою очередь, в 2012 году этот акционер вместе с еще одним акционером неоднократно обращался к Римшевичу с просьбой помочь в других вопросах, связанных с FKTK. В качестве оплаты Римшевич запросил 500 000 евро, которые будут выплачены двумя частями — до и после решения FKTK.

Прокурор ранее подчеркивала, что после соглашения 2010 года Римшевич несколько раз давал консультации акционеру Trasta komercbanka, пытаясь таким образом повлиять на решения FKTK. Консультации такого типа предоставлялись и после соглашения 2012 года. Римшевичу удалось повлиять на FKTK, чтобы комиссия приняла решения, очевидно благоприятные для Trasta komercbanka, в то же время признано, что одновременно принимались и неблагоприятные решения.

В качестве одного из способов помощи TKB, оказанной Римшевичем, прокурор назвала консультирование при подготовке ответов на вопросы, заданные FKTK в связи с ликвидностью банка и проблемами нерезидентов.

Юргена также пояснила, что Римшевич не смог полностью выполнить то, что от него требовали, поэтому была выплачена только первая часть "вознаграждения" или 250 000 евро. Из объяснений прокурора следует, что Мартинсон выступал в этом уголовном преступлении в роли посредника — он получил 10% от общей суммы взятки. Прокурор добавил, что взятка была дана наличными.

В рамках дополнительных обвинений Римшевичу и Мартинсонсу также предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму 250 000 евро.

Генеральная прокуратура полагает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 тысяч евро для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой стал тайно. Также в отношении данной компании начат процесс о применении принудительного воздействия, поскольку указанное отмывание денег осуществлялось в интересах этого юридического лица. Обвинение связано со сделкой, в рамках которой компания MM Investīcijas, официально принадлежащая Мартинсону, приобрела недвижимость в Юрмале, на улице Базницас, 2.

Обвинение требовало приговорить Римшевича и Мартинсона к реальным срокам лишения свободы, сообщала ранее программа Латвийского телевидения De facto.

Общее наказание, затребованное прокуратурой для Римшевича, — лишение свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества. Также прокуроры требовали ограничить его возможности занимать определенные должности, сообщил программе прокурор Андо Скалбе.

Прокуроры также требовали приговорить Мартинсонса к пяти годам лишения свободы с конфискацией арестованного имущества. В свою очередь, компания Мартинсонса MM Investīcijas, которая, по мнению прокуроров, использовалась для легализации взяток, обязана выплатить штраф в три миллиона евро, также у нее должно быть конфисковано имущество.

Ранее Суд Европейского Союза (СЕС) заявил в своем решении, что иммунитет члена правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) не применяется в случаях, когда прокурор устанавливает, что деятельность, являющаяся предметом уголовного расследования явно не проводилось главой центрального банка государства-члена при исполнении им своих служебных обязанностей.

Это решение Суда ЕС открыло возможность возобновить рассмотрение дела Римшевича, которое было приостановлено в суде Латвии в декабре 2019 года. Как президент Банка Латвии Илмар Римшевич был членом правления Европейского центробанка.

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