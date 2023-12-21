Водители, превышающие скорость более чем на 30 километров в час, будут лишаться прав только при многократных нарушениях. Об этом в эфире подкаста Brauc droši! заявил представитель Госполиции Юрис Янчевскис.

Ранее в юридическую комиссию Сейма были переданы поправки к закону "О дорожном движении", предлагавшие временно лишать водителей прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час. В частности, предлагалось лишать водителей прав на срок до трех месяцев за регулярное превышение допустимой скорости движения. В случае злостных нарушителей этот срок предлагается продлить до полугода.

"Предложение было в основном сосредоточено на том, чтобы бороться с водителями, которые превышают скорость на более чем 30 километров в час

раз в год. На данный момент предусмотрен только штраф и дополнительно - два штрафных балла", — пояснил Янчевскис.

Он указал, что в обществе могли неверно понять суть предложения — оно не предусматривает лишение прав за однократное превышение скорости.

"Речь идет о борьбе с серийными нарушителями. По истечении срока лишения прав водитель сможет продолжить участвовать в дорожном движении без прохождения дополнительных тестов", — пояснил Янчевскис.

Пока комиссия Сейма не поддержала поправки с предложением лишать водителей прав за превышение скорости на 30 километров в час, однако законопроект еще будет рассматриваться в январе.

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