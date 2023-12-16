В субботу, 16 декабря, после обеда поезд Рига - Валка возле Цесиса сбил человека, поэтому прибудет в конечный пункт с опозданием, сообщает агентство LETA со ссылкой на АО Pasažieru vilciens и Государственную полицию.

Поезд № 874, который отправился из Риги в 11 часов утра и должен был прибыть в пункт назначения в 13:59, встал перед станцией "Цесис" из-за дорожно-транспортного происшествия. Поезд прибудет в пункт назначения — Валку — с опозданием на два часа 40 минут, то есть около 16:40.