Президент Эдгар Ринкевич не видит оснований для резкого повышения пошлины за паспорт.

Комментируя поданное Министерством внутренних дел предложение о повышении пошлины за выдачу паспортов, Ринкевич сказал телеканалу TV24, что пока не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Эвикой Силиней, кроме того, правительство еще не принимало по нему решения. В то же время он не считает правильным столь резкое повышение пошлины и обратит на это внимание правительства.

Президент напомнил, что паспорт по-прежнему является важным документом для многих людей, и, возможно, люди старшего поколения больше доверяют паспорту, чем удостоверению личности. Также в паспортах содержится запись о детях, и они необходимы для поездок за пределы Европейского союза.

Президент не скрывал своего недовольства общей тенденцией. "Тенденция, к сожалению, такова. Мы только что говорили о тарифах на электроэнергию. Я понимаю, что пошлина давно не повышалась, но, возможно, не стоит ее удваивать, чтобы скачок не был таким огромным, а делать это более постепенно", — подчеркнул Ринкевич.

Президент намерен обратить внимание премьера и ответственных министров на то, что столь резкое повышение пошлины неоправданно. Он не отрицает, что изготовление паспорта требует расходов, но размер пошлины можно было повышать не так резко.

Как сообщалось, в феврале следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, а размер пошлины за их получение увеличится в два раза.

Паспорта действующего образца Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты.

Как отметили в управлении, в паспортах нового образца будут применены инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.

Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое, поэтому планируется, что пошлина за выдачу паспорта взрослому человеку в течение десяти рабочих дней составит 60 евро вместо нынешних 30 евро.

Пошлина за выдачу паспорта детям и молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15 евро. Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55 евро, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка — 55 евро вместо 30 евро.

Как сообщалось, конкурс на производство и поставку новых паспортов на сумму 9,8 млн евро в течение пяти лет выиграло объединение двух предприятий из Германии и Португалии — Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A., которые изготовят 1,25 млн паспортов.

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