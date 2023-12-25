Подкаст "Стакан наполовину" подводит итоги 2023 года. Весь год мы привыкали жить в новой реальности, приспосабливались к шоку большой войны в Украине — и, кажется, почти приспособились. Или нет? Каким был 2023-й для Латвии? В студии — политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс; социолог, глава центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш и журналист Delfi Данута Дембовская.

О этот эпизод "Стакана наполовину"? Вот несколько тезисов:

Кто был героем и антигероем года в Латвии? Кажется, главные претенденты — соответственно, действующий и бывший президенты страны. Смена хозяина Рижского замка стала отправной точкой и для смены Кабинета министров, и для "пересборки" правящей коалиции. Что это изменит в политике страны?

Один из главных сюжетов уходящего года — эпопея с экзаменацией граждан РФ. Какие выводы сделали политики?

Исторические решения 2023 года — ратификация Стамбульской конвенции и правовое признание партнерства — переключило внимание с "русского вопроса" на споры "о родителе номер один и родителе номер два". Приведут ли эти споры к снижению роли голосования по этническому признаку?







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