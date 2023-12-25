О этот эпизод "Стакана наполовину"? Вот несколько тезисов:
- Кто был героем и антигероем года в Латвии? Кажется, главные претенденты — соответственно, действующий и бывший президенты страны. Смена хозяина Рижского замка стала отправной точкой и для смены Кабинета министров, и для "пересборки" правящей коалиции. Что это изменит в политике страны?
- Один из главных сюжетов уходящего года — эпопея с экзаменацией граждан РФ. Какие выводы сделали политики?
- Исторические решения 2023 года — ратификация Стамбульской конвенции и правовое признание партнерства — переключило внимание с "русского вопроса" на споры "о родителе номер один и родителе номер два". Приведут ли эти споры к снижению роли голосования по этническому признаку?
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