Сломанный в начале декабря тактильный памятник Свободы вернулся на площадь Бривибас, сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Он выразил благодарность женщине, которая вечером 4 декабря остановила одного из мужчин, сломавших обелиск.

Мэр Риги также сообщил, что мастера Рижского агентства памятников улучшили места крепления обелиска, и в будущем будет рассмотрена возможность создания этого объекта в качестве монолита.

Taktilā Brīvības pieminekļa obelisks šorīt atgriezies savā vietā. Paldies sievietei, kura 4.decembra vakarā apturēja vienu no obeliska lauzējiem!

Rīgas Pieminekļu aģentūras meistari uzlabojuši obeliska stiprinājumu vietas, vērtēsim iespēju nākotnē šo objektu izveidot monolītu. pic.twitter.com/AESpHppsHc

— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) December 22, 2023



Как сообщалось ранее, 4 декабря в течение нескольких минут в Риге полиция задержала троих мужчин, которые сломали обелиск тактильного памятника Свободы.

Незадолго до 18 часов при патрулировании площади Свободы сотрудники Управления оперативного руководства и надзора за безопасностью Рижской муниципальной полиции заметили, что отломан обелиск тактильного памятника Свободы. Информация была сразу же передана сотрудникам центра видеонаблюдения, которые после просмотра записей с камер идентифицировали компанию из трех человек.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить возможное направление движения компании, и через несколько минут виновники были задержаны на перекрестке бульвара Райниса и улицы 13 января. Среди задержанных был 33-летний мужчина, а также двое молодых людей — возраста 19 и 20 лет.

В ходе беседы они не признали своей вины в содеянном. Позже все они были доставлены в участок Госполиции для начала уголовного процесса.

В среду, 20 декабря, Рижская дума приняла решение принять в свою собственность тактильный объект "Памятник Свободы для незрячих людей" в качестве подарка от фонда Fonds Nāc līdzās!.

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