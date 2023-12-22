Сломанный в начале декабря тактильный памятник Свободы вернулся на площадь Бривибас, сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").
Он выразил благодарность женщине, которая вечером 4 декабря остановила одного из мужчин, сломавших обелиск.
Мэр Риги также сообщил, что мастера Рижского агентства памятников улучшили места крепления обелиска, и в будущем будет рассмотрена возможность создания этого объекта в качестве монолита.
Как сообщалось ранее, 4 декабря в течение нескольких минут в Риге полиция задержала троих мужчин, которые сломали обелиск тактильного памятника Свободы.
Незадолго до 18 часов при патрулировании площади Свободы сотрудники Управления оперативного руководства и надзора за безопасностью Рижской муниципальной полиции заметили, что отломан обелиск тактильного памятника Свободы. Информация была сразу же передана сотрудникам центра видеонаблюдения, которые после просмотра записей с камер идентифицировали компанию из трех человек.
С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить возможное направление движения компании, и через несколько минут виновники были задержаны на перекрестке бульвара Райниса и улицы 13 января. Среди задержанных был 33-летний мужчина, а также двое молодых людей — возраста 19 и 20 лет.
В ходе беседы они не признали своей вины в содеянном. Позже все они были доставлены в участок Госполиции для начала уголовного процесса.
В среду, 20 декабря, Рижская дума приняла решение принять в свою собственность тактильный объект "Памятник Свободы для незрячих людей" в качестве подарка от фонда Fonds Nāc līdzās!.