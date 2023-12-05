В понедельник, 4 декабря, за порчу тактильного обелиска памятника Свободы за несколько минут были задержаны трое мужчин, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.

Незадолго до 18 часов при патрулировании площади Свободы сотрудники Управления оперативного руководства и надзора за безопасностью Рижской муниципальной полиции заметили, что отломан обелиск тактильного памятника Свободы. Информация была сразу же передана сотрудникам центра видеонаблюдения, которые после просмотра записей с камер идентифицировали компанию из трех человек.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить возможное направление движения компании, и через несколько минут виновники были задержаны на перекрестке бульвара Райниса и улицы 13 января. Среди задержанных был 33-летний мужчина, а также двое молодых людей — возраста 19 и 20 лет.

В ходе беседы они не признали своей вины в содеянном. Позже все они были доставлены в участок Госполиции для начала уголовного процесса.

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