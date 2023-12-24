Со 2 января 2024 года Рижский центр поддержки жителей Украины будет находиться по новому адресу - улица Палес, 9 (микрорайон Югла). Сейчас центр поддержки уукраинских беженцев располагается в Вецриге на улице Амату, 4.

"Чтобы и дальше успешно и качественно оказывать всю необходимую поддержку гражданскому населению Украины, одновременно сокращая затраты на содержание Рижского центра поддержки, принято решение перенести центр с улицы Амату, 4 на улицу Палес, 9. Общая площадь помещений существенно не изменится, но затраты на содержание здания будут значительно ниже", - сообщает пресс-служба самоуправления Риги.

В будущем жители Украины также смогут оформить и получить вид на жительство, зарегистрировать место жительства в Риге, получить персональные коды, оформить именной билет на общественный транспорт, зарегистрировать детей в рижских учебных заведениях и получить социальную помощь, а также найти временное жилье в Риге или в другом месте Латвии в Рижском Центре поддержки, информирует столичное самоуправление.

Сейчас помещения на улице Палес, 9 занимает Государственное агентство занятости, которое с января 2024 года больше не будет работать по этому адресу.

Также с улицы Амату на улицу Палес в новый центр переедут неправительственные организации, которые с 24 февраля 2022 года предоставляют украинским беженцам консультации и помощь, которую не может оказать государство и самоуправление. При этом несколько неправительственных организаций продолжат свою работу на ул. Палес, 9.

По словам мэра Риги Вилниса Кирсиса, "Рига будет продолжать поддерживать Украину и ее жителей до тех пор, пока это будет необходимо. Мы все хотим быстрой победы Украины, и мы должны сделать так, чтобы украинские мирные жители, нашедшие убежище в Риге, могли не только выжить, но и жить. Поэтому меняется и поддержка, оказываемая Ригой, ведь только первичной помощи – временного проживания и социальных пособий – недостаточно".

"Людям необходимо помочь построить в Риге независимую жизнь, а основой для этого является хорошее знание латышского языка, уважение к латвийской культуре и обществу, а также стабильная работа. Перенеся центр на улицу Палес, мы думаем о новых тренингах и мероприятиях, которые будут способствовать интеграции украинцев в Латвии", - отметил Кирсис.

Раньше на Югле на улице Палес, 9 действовала Рижская 63-я средняя школа, которая сейчас находится на улице Балтезера, 6.

Помещения бывшей школы подходят для функций Рижского центра поддержки украинским беженцам, так как в них можно предоставлять различные виды услуг, в том числе - курсы латышского языка. На ул.Палес, 9 также свою работу планирует продолжить биржа труда, где ищущие работу украинские граждане смогут ознакомиться с рижскими работодателями.

Украинским беженцам следует учитывать, что со 2 января 2024 года они больше не будут иметь доступа к бесплатным парковочным местам в Вецриге по адресу - улица Калькю, 1.

Рижский центр поддержки гражданского населения Украины начал свою работу 7 марта 2022 года в Доме конгрессов, затем его перевели на улицу Калькю, 1, а с 4 сентября 2022 года он работает на улице Амату, 4.

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