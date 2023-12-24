"В то время, когда льется кровь, верующий человек должен особенно молиться Богу о сохранении мира и любви, о прекращении братоубийственной войны в Украине. Это и будет великим делом мира", - отметил в своем Рождественском послании митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

"Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры — верные чада Святой Латвийской Право­славной Церкви! Со смиренным чувством неизреченной светлой радости и благодарности Господу Богу поздравляю каждого из вас с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - сказано в Рождественском послании митрополита Александра, которое опубликовано на официальном сайте Латвийской православной церкви.

"Нет ничего желаннее для врага нашего спасения как оторвать человека от Бога, уподобить его Ироду-убийце, восхотевшему погубить чудного Младенца-Христа. Отвратить от Церкви Христовой, от спасительных Таинств исповеди и святого Причастия. Святитель Иоанн Златоуст считает всякое отделение от Церкви лишением благодати Святого Духа: "если мы хотим получить Духа от Главы, будем в союзе друг с другом, связаны между собой любовью". По суждению святого Киприана Карфо­ген­ского, быть христианином — значит, принадлежать к видимой Церкви и подчиняться поставленным от Бога епископам", - отмечает митрополит Александр.

"Возлюбленные братия и сестры, будем любить святую Церковь — чистую Невесту Христову, ибо только в Церкви мы обретаем надежду на спасение и освящение нашей жизни.

Ныне на верующих людях лежит великая ответственность молитвы о "мире всего мiра". Когда проливается человеческая кровь, верующий человек должен сугубо вознести молитву о сохранении мира и любви, о прекращении брато­убийственной войны в Украине. Это и будет великим делом мира.

В эти светлые и радостные дни прославим Рождьшагося в Вифлееме Богомладенца Христа Спасителя, Его Пречистую Матерь Пресвятую Богородицу. Пусть незыблемым миром, светлой радостью и благодарностью Богу наполнятся наши сердца.

Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно и всерадостно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождьшегося в Вифлееме, молитвы Пречистой Его Матери Пресвятой Богородицы, святого священномученика Иоанна, Архи­е­пис­копа Рижского и всех святых, и мое Архи­пас­тырское благословение да будут со всеми вами. Аминь", - сказано в обращении митрополита Александра.

С полным текстом послания митрополита Рижского и всея Латвии Александра по случаю католического Рождества можно ознакомиться здесь.

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