"Первые 100 дней работы правительства под руководством премьер-министра Эвики Силини - это лишь "разогрев" для тех изменений, которые я хочу провести в здравоохранении", - заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

"Приверженность правительства и превращение здравоохранения в один из приоритетов - это не просто преимущества, не просто дополнительное финансирование сектора здравоохранения, это, прежде всего, моя обязанность работать с отраслью, чтобы внести существенные изменения в организацию здравоохранения, чтобы в долгосрочной перспективе медицинские услуги были доступными, качественными, а система здравоохранения - устойчивой и жизнеспособной для жителей Латвии. Это подразумевает стабильность финансирования, принятие более смелых решений и инвестиции в запланированные изменения, а также умение находить компромиссы внутри отрасли", - сказал министр.

Министерство здравоохранения поддерживает существенное увеличение финансирования отрасли, которое позволяет решить накопившиеся проблемы, но это не исключает необходимости эффективного использования ресурсов внутри системы.

Важнейшей совместной работой правительства является подготовка и утверждение государственного бюджета на 2024 год. В 2024 году общий бюджет здравоохранения составит почти 1,9 миллиарда евро. Благодаря дополнительному финансированию с 1 января 2024 года будет улучшен доступ к услугам и их качество, включая плату за манипуляции, повышение оплаты труда медиков, улучшение доступа к компенсируемым лекарствам, улучшение онкологических услуг, расширение медицинских услуг для женщин и детей, а также улучшение профилактики психических заболеваний.

Из дополнительного финансирования в 2024 году будет выделено 107,9 млн евро на улучшение доступа населения к амбулаторным услугам, развитие лабораторных исследований, поддержку семейных врачей и первичных медицинских услуг, улучшение оступа к лекарствам и внедрение новых лекарств, а также создание единой эффективной цифровой системы, в которой пациент и врач будут иметь доступ к данным, содержащим информацию о лечении пациента, назначенных лекарствах и лабораторных исследованиях в одном месте. Также будет выделено финансирование на развитие больничной сети, в том числе на создание методических центров для обеспечения единого подхода к лечению и качественного оказания услуг всем гражданам по всей стране.

Ммнздрав сообщает, что в настоящее время совместно с Латвийской ассоциацией акушерок ведется работа над пилотным проектом по организации домашних визитов акушерок к молодым родителям. Цель проекта - повысить потенциал и возможности акушерок, чтобы больше молодых родителей получали необходимую поддержку как во время ожидания ребенка, так и в первые дни и недели после его рождения.

Также был создан первый методический центр по психическому здоровью и разработаны критерии качества амбулаторных психиатрических услуг. Цель - обеспечить доступную и качественную психиатрическую помощь потенциальным пациентам. Кроме того, с 1 января 2024 года для населения будет организована горячая линия психиатров, а в Риге и Даугавпилсе начнется программа раннего вмешательства для взрослых с психическими расстройствами.

Также начата работа по совершенствованию правовой базы телемедицины, чтобы облегчить пациентам лечение, расширив их доступ к медицинской помощи и медицинской информации дистанционно, что сделает здравоохранение более доступным и эффективным.

Минздрав отмечает, что одним из важнейших факторов эффективности должна стать цифровая трансформация или модернизация процессов. Это будет достигнуто за счет разработки удобных, современных и совместимых платформ данных, содержащих сведения о здоровье пациента и процессе лечения.

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