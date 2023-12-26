За неполных три недели собрано чуть более 10% необходимых подписей для проведения референдума об отмене поправок Закона о партнерстве.

Как сообщил агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс, за проведение референдума об отмене соответствующих поправок к Нотариальному закону с 7 по 26 декабря к 16 часам подписались 16 170 избирателей, или 10,5% от необходимых голосов.

Для того, чтобы провести референдум, до 5 января необходимо собрать 154 241 подпись. Нынешняя тенденция свидетельствует о том, что оппозиционные партии в этом вопросе не смогли мобилизовать своих избирателей, и если в конце года активность подписания не увеличится, то референдум по отмене поправок провести не удастся.

Как сообщалось ранее, 9 ноября Сейм принял пакет законопроектов министра юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство"), с помощью которого с 2024 года планируется ввести в Латвии институт партнерства — он также станет способом узаконить отношения для однополых пар.

Вскоре после этого три оппозиционные партии — "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и Национальное объединение — сообщили, что собрали подписи 34 парламентариев, чтобы добиться проведения референдума об отмене принятого пакета законопроектов. Против поправок к закону выступила и четвертая оппозиционная партия — "Стабильность!".

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