Граждане России, на которых распространяются поправки к закону "Об иммиграции", должны до 31 декабря 2024 года подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) заявление на статус постоянного жителя ЕС, или на двухлетний ВНЖ Латвии, или объяснения, почему повторный экзамен не сдавался.

Главным событием 2023 года для живущих в Латвии примерно 25 тысяч бывших неграждан, принявших после 2003 года гражданство России, стала борьба за сохранение вида на жительство в Латвии. Принятые в прошлом году и дважды исправленные в этом году поправки к Закону об иммиграции обнуляли их автоматический постоянный ВНЖ, а чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

До сентября больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Депутаты предложили тем, кто все делал по правилам, продлить пребывание в Латвии еще гна два года. В сентябре PMLP разослало 3255 не подавшим нужные документы гражданам РФ — им предлагали покинуть Латвию до 30 ноября или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях.

К концу ноября тех, кто, по сведениям PMLP никак не узаконил свой статус в Латвии, осталось 2200 человек — им отключили доступ к социальным услугам, в том числе оплаченной государством медицинской помощи. Если их статус никак не изменится, они получат распоряжения на выезд в 30 дней. Обжаловать этот документ или запросить более длительный срок на выезд (до года) можно в течение 7 дней, написав заявление на имя начальника PMLP.

Выступая на Delfi TV, глава PMLP Майра Розе призвала всех попавших под поправки до конца года объявиться и подать документы в миграционную службу (если они еще не были поданы).

Кто до 31 декабря должен подать документы в PMLP?

Гражданам России, которые до 30 ноября успешно пересдали языковой тест, надо до Нового года подавать документы на статус постоянного жителя ЕС. Если этого не сделать — с 1 января они не будут получать социальную поддержку от Латвии. Граждане России, которые осенью пересдавали тест, но не набрали нужного количества баллов, могут оформлять документы на двухгодичный ВНЖ с социальными правами постоянного. Официально — до конца марта, но надо иметь в виду, что с 3 января их постоянный ВНЖ утратит силу, даже если человек подал заявление на получение другого вида на жительство. То есть у человека не будет статуса для получения социальной поддержки от Латвии и возможности вернуться, если они выедут. Им рекомендуют подавать документы до конца этого года. Граждане России, которые не сдали экзамен раньше и не явились на осеннюю пересдачу, получат уведомления, что они не выполнили норму закона. И у них не будет оснований дальше находиться в Латвии. Если у них есть оправдательные документы, почему они это не сделали — их надо подать до 31 декабря, решив, что делать дальше.

Есть еще небольшая группа граждан России, которым для получения статуса постоянного жителя ЕС не хватало нужного уровня доходов (если это не пенсионеры) или срока пребывания в Латвии (выезды за последних пять лет — не дольше 6 месяцев единоразово и не дольше 10 месяцев суммарно). Им последние поправки к Закону об иммиграции предлагали до 30 ноября подать документы (в том числе — сертификат А2) на привычный постоянный ВНЖ. Если они не успели это сделать, им предлагают связаться по электронной почте mn@pmlp.gov.lv и объяснить ситуацию.

Документы можно подавать по электронной или обычной почте. В последнем случае датой отправки будет считаться дата на почтовом штемпеле.

Более подробную информацию об изменениях в законе "Об иммиграции" и исключениях относительно сдачи экзамена по латышскому языку для определенных групп лиц, можно найти в разделе "Aktuālākais par Imigrācijas likuma grozījumiem" на сайте Управления по делам гражданства и миграции.

Дополнительную информацию/консультацию по дальнейшему оформлению и/или подаче документов можно получить, написав электронное письмо на адрес mn@pmlp.gov.lv или позвонив на информационный телефон PMLP — 67209400.

Первое слушание по поводу десятков исков о поправках к Закону об иммиграции в Конституционном суде Латвии начнется 9 января в 10 утра. После окончания рассмотрения вердикт будет оглашен в течение месяца — то есть в середине февраля. Тянуть до этого времени с подачей документов PMLP не рекомендует.



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