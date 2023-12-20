Американское издание The New York Times опубликовало статью о латвийских санкциях против жителей с российскими паспортами. В публикации под названием "В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и подозрения" рассказывается об угрозах высылки жителей Латвии с гражданством РФ.

В статье рассказывается о 63-летней Нине Марцинкевич — коренной жительнице Латвии с гражданством РФ, которой грозит высылка из страны.

"Женщина родилась в Латвии, когда та еще входила в состав Советского Союза, вышла замуж и воспитала в этой стране своих детей. Она прожила в Латвии всю свою жизнь. Но осенью этого года с ней произошло крайне неприятное событие: она получила короткое официальное письмо, в котором говорилось, что она лишается права жить в Латвии, а также получать пенсию и медицинскую помощь. "Вы обязаны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года", — сообщалось в письме. Женщине, потерявшей мужа, страдающей гипертонией и имеющей проблемы с сердцем и легкими, попросту некуда ехать. Она рассказала, что от шока потеряла сознание и следующие три дня провела в постели, непрерывно плача", — говорится в публикации.

В статье упоминается, что во избежание высылки гражданам РФ нужно не только сдать экзамен по латышскому языку, но и "правильно ответить на вопросы анкеты" связанные с российско-украинской войной.

Автор материала упоминяет и авторов поправок — в частности, депутата Национального объединения Яниса Домбраву.

Вместе с тем в тексте приводится комментарий представителя Управления по делам гражданства (PMLP) и миграции Илзе Бриеде. Она настаивают, что законодательные изменения не приведут к массовым высылкам и что только 3500 граждан России, зарегистрированных в качестве резидентов, не представили необходимые документы. Сколько из них все еще проживает в Латвии — до сих пор точно не известно.

"Мы не спешим никого высылать", - заявила Бриеде в комментарии NYT. Она добавила, что никто не был выслан и, вероятно, не будет выслан в ближайшее время. Крайний срок для соблюдения новых законодательных норм был продлен до 2025 года.

Уже сообщалось, что к середине декабря PMLP планирует собрать информацию о гражданах России, которые подали необходимые документы для получения вида на жительство в Латвии и не сделали этого, поэтому им придется покинуть страну.

Граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, должны были подать документы на вид на жительство до 30 ноября, если до 1 сентября они не подались на статус постоянного жителя ЕС или не записались на повторный языковой экзамен.

Согласно принятым Сеймом поправкам к Иммиграционному закону, проживающие в Латвии граждане России получили отсрочку на два года по подтверждению владения государственным языком и оформлению новых ВНЖ. Это касается только тех граждан России, которые уже пытались пройти проверку, но не сдали экзамен либо не смогли явиться по уважительным причинам.

В целом для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан РФ, явились на экзамен 11 301. С первого раза сдать экзамен удалось 39%, на пересдачу записались более 6500 человек.

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