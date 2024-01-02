Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ходе ведомственной проверки не обнаружено нарушений в действиях бывшего Департамента сообщения Рижской думы при организации ремонтных работ уличного покрытия, сообщили агентству LETA в KNAB.

29 декабря проверка завершилась, и ведомство приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки KNAB не обнаружил подтверждения тому, что какое-либо должностное лицо Департамента сообщения злоупотребляло бы своим служебным положением или, что при контроле ежедневных работ по содержанию улиц оно бы намеренно или по халатности некачественно проводило контроль, в результаты чего были бы незаконно использованы финансовые средства муниципалитета. Также не установлено, что должностные лица умышленно включили в документацию несоответствующую действительности информацию, которая связана с объектами ремонта дорог.

В то же время KNAB констатировал возможные недостатки в деятельности Департамента сообщения по соблюдению строительных нормативных актов в сфере ремонта дорог и соответствующую информацию направил на оценку Государственного бюро по контролю за строительством.

KNAB начал проверку в августе. Разногласия по поводу ремонтных работ стали причиной ухода с поста мэра Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные), поссорились партнеры по коалиции "Прогрессивные" и "Новое Единство" и градоначальником стал Вилнис Кирсис ("Новое единство").

Изначально на время расследования дисциплинарного дела от должности были отстранены исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления инфраструктуры сообщения Андрей Уртанс. Сейчас этот департамент переименовали, но чиновникам разрешили продолжить работу.

Их обвинили в присвоении нескольких миллионов евро и озвучили несколько сумм: от чуть более миллиона евро до семи миллионов евро.

После проверки анонимного доклада был сделан вывод, что в Департаменте сообщения не была создана соответствующая система учета, которая позволила бы проверять объемы выполненных работ и уложенного асфальта.

Не было предоставлено никакой обосновывающей информации об оплате таких работ, хотя договором предусмотрены замеры и видеофиксация. Выявлено, что в распоряжении департамента такой документации нет, поэтому нет возможности убедиться, не были ли работы искусственно удорожены.

Возможные нарушения продолжались с 2021 года по лето 2023 года.

Однако позже начатое дисциплинарное дело против должностных лиц Департамента сообщения закончилось безрезультатно и Вайводс и Утинанс были восстановлены в должности.

Следственная комиссия дисциплинарного дела сообщили, что по двум возможным нарушениям нельзя принять решение о применении дисциплинарного наказания, поскольку нужна дополнительная оценка обстоятельств дела, что не входит в компетенцию этой комиссии.

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