Зарплаты врачей вырастут, лекарства подешевеют — эти и другие позитивные новости в медицине в интервью Латвийскому радио 4 анонсировал министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Одно из главных нововведений - повышение зарплат. Уже с 1 января будут повышены зарплаты врачам, в том числе и семейным, на 221 евро; медицинскому персоналу - на 85 евро; помощникам врачей или медсестер - на 65 евро; другому персоналу, например, работникам регистратуры, - на 40 евро.

Второе важное новшество - увеличение доступности услуг вторичного амбулаторного лечения для беременных женщин и женщин в послеродовой период до 70 дней.

"Мы видим, что случается иногда с женщинами после родов, когда они впадают в депрессию, - бывают и трагические случаи. Поэтому мы хотим как можно раньше выявить проблему и помочь такой женщине быстрее попасть ко врачу. Теперь медицинские услуги будут им доступны на 10 дней раньше", - сказал министр здравоохранения.

Также министр проинформировал о том, что в этом году более 10 млн евро будут выделены на стоматологическое услуги для детей.

"Мы хотим, чтобы дети могли вовремя попасть к стоматологу. А чтобы стоматологи были более мотивированы в лечении детей, мы также немного повысим им зарплату", — указал Абу Мери.

Приоритетом остается лечение и профилактика онкологических заболеваний. В этом году будет увеличено финансирование, благодаря которому пациент после процедуры химиотерапии сможет быстрее попасть на обследование и контроль.

Появятся более 18 координаторов - людей, которые помогут пациентам с онкологическими заболеваниями как можно быстрее записаться на лечение и процедуры и будут помогать им во всех административных вопросах.

Министр рассказал, что создан первый методический центр по психическому здоровью и разработаны критерии качества амбулаторных психиатрических услуг. С 1 января 2024 года в Латвии заработала горячая психиатрическая линия, а в Риге и Даугавпилсе началась программа раннего вмешательства для взрослых с психическими расстройствами. Также у людей с психиатрическими расстройствами появится поддержка в предоставлении стоматологических услуг.

Весной этого года начнет ходить "Метадон-автобус", который позволит людям с наркотической зависимостью получать все необходимые им медикаменты, не посещая больниц и не стоя там в очередях.

Еще одно новшество: с 1 января по всей стране стали доступны услуги паллиативного ухода по месту жительства с помощью мобильных бригад.

"Хорошая новость, связанная с ценами на лекарства, - с этого года расширен список оплачиваемых государством медикаментов. Во второй половине года планируется уменьшить цены на некоторые лекарства, а те пациенты, которые сейчас платят за медикаменты 50 процентов их стоимости, будут платить только 25 процентов (остальное будет брать на себя государство)", — отметил глава Минздрава.

А вот одно нововведение, которое, возможно, у некоторых людей, особенно старшего поколения, вызовет определенные трудности, - теперь, чтобы зайти на портал услуг здравоохранения e-veseliba, требуется использовать электронную подпись.

Также Абу Мери подчеркнул важность цифровизации системы здравоохранения и использования искусственного интеллекта в различных сферах, например, в радиологии и других исследованиях.

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