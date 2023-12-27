"Я почти никогда не бываю в своем кабинете", — говорит министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") перед началом интервью. Он признается, что его целью прихода в политику не было стать министром. Однако по мере того, как Абу Мери поднимался по карьерной лестнице, он не исключал такой возможности. Во время беседы ливанец заметно распаляется, когда говорит о сложном компромиссе, который ему приходится находить с семейными врачами, которые грозятся работать четыре дня в неделю. Он извиняется за излишнюю эмоциональность. Просто это болезненный вопрос.

Абу Мери, гастроэнтеролог и эндоскопист, стал министром три месяца назад. За это время, по его словам, он объездил почти всю Латвию с региональными визитами. Осталось посетить только Лиепаю, Салдус и Огре. Он доволен тем, как много сделано, но впереди еще много работы.

"Семейные врачи не хотят работать"

Абу Мери гордится тем, что за это время ему удалось добиться параллельного прогресса в решении различных вопросов: разработан план по расширению доступа к лекарствам и снижению цен, утвержден бюджет на следующий год, намечена концепция модернизации больничной сети, создана рабочая группа по укреплению первичного звена здравоохранения и начато решение вопроса о цифровизации системы. В то же время не обошлось без первых споров с представителями сектора и поиска компромиссов.

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