Латвийская компания пассажирских перевозок Pasažieru vilciens, работающая под брендом Vivi, и эстонский пассажирский оператор Eesti Liinirongid, работающий под брендом Elron, заинтересованы в пассажирском железнодорожном сообщении между Ригой и Тарту, сообщает эстонский портал ERR.

По его данным, Elron может начать движение по этому маршруту во второй половине года.

Как отмечает ERR, по-прежнему в силе также предложение Латвии, которая обещала начать сообщение на этом маршруте раньше и дешевле.

Латвия уже давно предлагала организовать поезда на маршруте Рига-Тарту за 250 000 евро в год, но эстонские власти заявили, что на содержание этого участка нет денег и в нем нет необходимости.

"Мы не получили никакого ответа", — цитирует ERR руководителя Pasažieru vilciens Роджера Яниса Григулиса.

"Если они готовы организовать пассажирские перевозки по маршруту Рига-Тарту при нашем посредничестве и это было бы ясно уже сегодня, то поезда по этому маршруту могли бы ходить уже в начале весны. Но нам нужна четкая позиция Эстонии, что она действительно хочет начать железнодорожное сообщение", — сказал Григулис.

Как сообщает ERR, несколько месяцев назад стало известно, что Elron также заинтересована в железнодорожном сообщении Рига-Тарту и Министерство климата Эстонии выделило на эти цели 300 000 евро. Это было довольно неожиданно для латвийской стороны, и в настоящее время неясно, будут ли и в каком объеме сотрудничать операторы соседних стран на этом маршруте.

Тем временем Elron уже начал подготовку к сертификации дизельных поездов для обслуживания маршрута Тарту — Валга — Рига.

"Первым этапом запуска пассажирского железнодорожного сообщения на линии Тарту — Валга — Рига является сертификация используемых Elron в Эстонии дизельных поездов Stadler Flirt. Это необходимая предпосылка для использования подвижного состава Elron в Латвии. Мы начали подготовку к сертификации поездов и в последнюю неделю года отправили для этого первые документы в Латвию", — сказал член правления Elron Мярт Эренпрейс.

По его словам, запуск железнодорожной линии Тарту-Рига находится на подготовительном этапе, во время которого идет общение с властями Латвии и оператором пассажирских поездов с целью достижения соглашения об условиях и возможностях движения по линии.

"Для Elron сотрудничество с латвийским железнодорожным сектором и предприятиями очень важно. Линия Тарту-Рига может начать функционировать только при сотрудничестве двух стран и железнодорожных компаний", — сказал Эренпрейс. По его словам, при запуске международной железнодорожной линии необходимо решить вопросы, связанные с персоналом, технической поддержки и системой продажи билетов.

По словам Эренпрейса, планируется, что поезда на этом маршруте могли бы начать курсировать уже в августе, но более реальным сроком является октябрь.

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