Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") и правление АО Pasažieru vilciens (PV) в среду, 3 января, встретятся с руководством чешской компании Škoda Vagonka, чтобы потребовать объяснений по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить дальнейшие действия по их устранению в рамках гарантии, говорится в сообщении министра в твиттере.

"Незначительные сбои понятны, но недопустимо, чтобы пассажиры долго сидели в неотапливаемом поезде, не получая информации о возможной отмене рейса", — заявил министр.

Kopā ar @ViviVilciens valdi rīt tikšos ar Škoda Vagonka vadību, lai prasītu paskaidrojumu par atklātajiem defektiem un skaidrus tālākos soļus to novēršanai garantijas ietvaros. Nelielas ķibeles ir saprotamas, bet nav pieļaujama pasažieru ilgstoša gaidīšana neapsildītā vilcienā… — Kaspars Briškens (@Briskens) January 2, 2024

Как сообщалось, во вторник утром из-за поломки нового электропоезда на направлении в Скулте было отменено несколько рейсов, а другие существенно задерживались.

Поезд, следовавший в 6:29 из Саулкрасты в Ригу, остановился на остановке Гарциемс, так как у него опустился токоприемник и разрядился аккумулятор. Хотя были предприняты попытки запустить поезд, это не удалось, поэтому в Гарциемс был отправлен другой состав, чтобы вытолкнуть поезд с остановки и освободить пути.

В то же время, как указали в PV, восстановление движения поездов на этой линии осложняется тем, что предприятие Latvijas dzelzceļš проводит масштабные работы по модернизации путей и платформ, поэтому возможности маневрирования ограничены и на некоторых участках для движения поездов доступен только один путь.

В целом различные технические недостатки выявлены у пяти новых электропоездов, сообщили в PV.

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