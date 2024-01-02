"Незначительные сбои понятны, но недопустимо, чтобы пассажиры долго сидели в неотапливаемом поезде, не получая информации о возможной отмене рейса", — заявил министр.
Как сообщалось, во вторник утром из-за поломки нового электропоезда на направлении в Скулте было отменено несколько рейсов, а другие существенно задерживались.
Поезд, следовавший в 6:29 из Саулкрасты в Ригу, остановился на остановке Гарциемс, так как у него опустился токоприемник и разрядился аккумулятор. Хотя были предприняты попытки запустить поезд, это не удалось, поэтому в Гарциемс был отправлен другой состав, чтобы вытолкнуть поезд с остановки и освободить пути.
В то же время, как указали в PV, восстановление движения поездов на этой линии осложняется тем, что предприятие Latvijas dzelzceļš проводит масштабные работы по модернизации путей и платформ, поэтому возможности маневрирования ограничены и на некоторых участках для движения поездов доступен только один путь.
В целом различные технические недостатки выявлены у пяти новых электропоездов, сообщили в PV.