В Риге принят план улучшения качества воздуха. Он предусматривает запрет на использование некоторых отопительных систем в так называемых "зонах низкой эмиссии" - к ним относится и исторический центр столицы, где, как известно, до сих пор многие пользуются печами. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Как рассказал радиостанции директор Рижского Энергетического агентства Янис Икауниекс, использовать у качестве отопления уголь, дизельное топливо, мазут и прочие загрязнители воздуха в ближайшие годы в Риге будет категорически запрещено. Разработаны новые правила, которые оговаривают, какие виды отопления и в каких районах Риги можно будет использовать.

По словам Икауниекса, цель принятия новых правил - не только уменьшить уровень загрязнения воздуха, но и соответствовать государственной стратегии климатической нейтральности Латвии.

Чтобы снизить эмиссию вредных веществ в атмосферу, Рига будет поделена на 3 зоны, в которых можно будет топить только определенными видами топлива:

- 1 зона - где качество воздуха очень плохое, но где доступно централизованное отопление.

- 2 зона - где качество воздуха плохое и централизованное отопление недоступно.

- 3 зона - весь остальной город.

Во всех зонах планируется запретить установку отопительного оборудования, в котором используется каменный уголь, торф или жидкое топливо, в том числе дизельное. Во всех зонах будет запрещено сжигать отходы и устанавливать новые печи для сжигания отходов.

С 1 января 2031 года по всей Риге нельзя будет устанавливать новые системы отопления, использующие любое ископаемое топливо.

С 1 января 2026 года Рижское самоуправление больше не будет выдавать разрешения на использования оборудования, которое работает на угле или дизельном топливе.

Для жителей, у которых сейчас есть печь или котел, новые правила ничего не меняют.

"Жителям не нужно беспокоиться по этому поводу. Новые правила не предполагают моментальных изменений. Если у вас старый котел, его не нужно будет менять уже завтра. А вот когда придет срок его менять, то нужно будет выбрать тот вид отопления, который соответствует вашей зоне", — поясни Икауниекс.

Он также подчеркнул, что если у жителей не будет возможности подключиться к центральному отоплению или у них не будет средств на установку современного топливного оборудования, каждый подобный случай будет рассматриваться самоуправлением отдельно.

Свое мнение о новых правилах рижане могут высказать на сайте рижского самоуправления до 8 января.

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