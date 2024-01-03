Из-за повреждения контактной сети в среду утром задерживаются поезда на елгавском направлении, сообщает AS Pasažieru vilciens (PV).
Поезд Елгава (8:16)-Рига (9:01) опаздывает примерно на 41 минуту, а поезд Рига (8:14)-Елгава (9:00) — примерно на 24 минуты.
По данным VAS Latvijas dzelzceļš, обнаружено повреждение опорного провода контактной сети. Поэтому на линии Рига-Елгава возможны задержки поездов до 30 минут. Поломку планируется устранить к 10 часам утра.
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