В четверг утром в рижском микрорайоне Межциемс было нарушено электроснабжение около 2100 клиентов оператора электрораспределительной сети АО Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

В четверг в 5.50 утра в электросети был зафиксирован технологический сбой, который повлиял на электроснабжение около 2100 клиентов в Риге — на улицах Друвиенас, Межциема, Гипократаи Лидума.

Причиной перебоев в электроснабжении стал поврежденный кабель напряжением 10 киловольт (кВ).

Приблизительно 8 часам утра подача электричества была восстановлена половине клиентов, а сразу после 10 часов — последствия аварии были полностью ликвидированы.

Оперативная бригада Sadales tīkls приступила к локализации повреждения и его устранению, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Sadales tīkls — оператор электросетей в Латвии, часть государственного концерна Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, надзор за использованием электроэнергии.

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