В воскресенье в полдень, 17 декабря, в основном из-за метеорологических погодных условий, было прервано электроснабжение 1024 клиентов AS Sadales tīkls. В целом ситуация не критическая, сообщил агентству LETA представитель Sadales tīkls Янис Айзпорс.

Он отметил, что ситуация в целом переменчива, но погодные условия достаточно благоприятны. Поскольку в ночь на 17 декабря в Латвии не было мороза, снег на деревьях тает, не вызывая их массового падения на линии электропередач.

Представитель Sadales tīkls пояснил, что 17 декабря в целом по Латвии работают 17 бригад сети, чтобы устранить повреждения и по возможности быстрее восстановить подачу электричества домохозяйствам.

Крупнейшее отключение электроэнергии зарегистрировано в Елгаве. Кроме того, около ста случаев отключений электроэнергии зарегистрировано на севере Видземе, в окрестностях Валки и Валмиеры, где скопилось наибольшее количество снега. По словам Айзпорса, в Эстонии со стороны Валги условия были сложнее, чем в Латвии. Поэтому работники Sadales tīkls выехали на помощь своим эстонским коллегам.

В целом в Латвии ситуация cо снабжением электричества для потребителей стабильная, и падения деревьев не являются такой большой проблемой, как это было пару дней назад, добавил представитель Sadales tīkls.

Sadales tīkls — оператор электросетей в Латвии, часть государственного концерна Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, надзор за использованием электроэнергии.

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