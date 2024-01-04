Детская клиническая университетская больница планирует перестроить и реновировать помещения, чтобы опыт пациентов, находящихся в больнице, стал более приятным.

Для реновации доступно финансирование ЕС в размере 3,15 миллиона евро, в том числе деньги Европейского фонда регионального развития, а также национальное финансирование, как из госбюджета, так и частное — в общей сложности 473 318 евро.

В приоритете пятое отделение больницы — там находится нейрохирургия, неврология и нефрология, а также отделение интенсивной терапии новорожденных. Отделение интенсивной терапии новорожденных полностью перестроят, остальное — реновируют.

Как признает член правления больницы Илута Риекстиня, выделенной суммы не хватит на то, чтобы провести все необходимые работы, поэтому будут выполнены самые необходимые.

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