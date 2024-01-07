Новый год в Видземской региональной больнице начался с рождения девочки Амелии, которая стала первым ребенком в этом году - она родилась 1 января.

В целом, в 2023 году в Видземской больнице в Валмиере родилось 843 младенца — 422 девочки и 421 мальчик, в том числе - 14 двойняшек, и одна тройня (все мальчки). По сравнению с 2022 годом, в прошлом году новорожденных было на 13% меньше.

"К сожалению, статистика показывает, что количество новорожденных не только в Видземской больнице, но и в целом по Латвии падает. Мы в отделении рады каждому рожденному малышу. В прошлом году у была тройня - братья Эванс, Стефанс и Нейтанс. А в этом году мы приветствовали первенца этого года — Амелию. Также в прошлом году в нашей больнице родилась моя вторая внучка", - сообщил Гинтс Лапиньш, главный врач отделения акушерства и гинекологии Видземской больницы.

В Видземской больнице первый в этом году ребенок родился 1 января, это девочка Амелия. По словам врачей, Амелия решила родиться немного раньше срока: мама приехала в больницу 31 декабря. При рождении вес девочки составил 2310 грамм, длина - 48 см. Ее мать - родом из Гулбене, для нее это третий ребенок. Дома Амелию ждут 12-летняя сестра Аманда и 9-летний брат Янис.

А первый мальчик в Видземской больнице в этом году родился 2 января в 20:28. Новорожденный Брендонс - третий ребенок в семье родителей Дигнии и Артура (у них есть пятилетняя Керия и восьмилетний Родриго). При рождении вес Брендона составил 3666 граммов, длина - 53 см.

В Вентспилсе в Северо-Курземской региональной больнице в 2023 году родилось 489 детей, что на 3% меньше, чем в 2022 году (506), сообщила специалист по связям с общественностью больницы Адрия Энрика Эделе. Среди новорожденных также было шесть пар близнецов. Из 489 детей 240 мальчиков и 249 девочек.

Первый ребенок в этом году – девочка Ребека – родилась в Вентспилсской больнице днем ​​3 января. На момент рождения девочка весила 3,97 кг и имела рост 54 см. Появиться на свет девочке помогли врач-гинеколог, акушер Сергей Гурьянов и старшая акушерка Байба Минценберга. Для семьи из волости Лаидзесе Талсинского края это первый ребенок. Семью также приветствовал председатель правления больницы Юрис Лацис.

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