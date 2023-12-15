За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11 980 новорожденных, что на 13,1% или 1802 меньше, чем за тот же период 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В том числе в октябре родились 1158 детей, что на 5% меньше того же месяца прошлого года.

За десять месяцев этого года в Латвии родилось 6110 мальчиков и 5870 девочек.

В январе-октябре в Латвии зарегистрирован 22 651 умерший, что на 10,6% меньше, чем за тот же период прошлого года (25 339).

Таким образом, количество умерших в этом году превысило количество новорожденных на 10 671. В тот же период прошлого года эта разница составляла 11 557.

За десять месяцев в Латвии зарегистрирован 9751 брак, что на 8,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

1 ноября население Латвии составляло 1,875 млн человек.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии была самая низкая рождаемость за последние 100 лет — зарегистрировано 15 954 новорожденных, что на 8,4% меньше, чем в 2021 году.

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