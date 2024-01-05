В пятницу, 5 января, Рижское самоуправление приняло решеие запретить запланированный на субботу, 6 января, пикет в поддержку палестинцев, сообщило агентство LETA.

Самоуправление в соответствии с Законом "О собраниях, шествиях и пикетах" рассмотрело заявку, поданную частным лицом, на проведение 6 января у здания Кабинета министров пикета, на котором планировалось выразить солидарность с жителями Палестины во время конфликта Израиля и Палестины.

Получив оценку спецслужб, указывающую на возможные угрозы общественной безопасности во время проведения пикета, исполнительный директор Риги Янис Ланге принял решение запретить мероприятие.

Как уже сообщалось, в субботу на пикете у Кабинета министров планировать призвать государственных должностных лиц и народ Латвии выразить солидарность с палестиницами и высказать осуждение осуществляемому Израилем насилию в отношении жителей сектора Газы и Западного берега, проинформировало агентство LETA движение "За свободную Палестину".

Организаторы пикета указали, что в мероприятии могут принять участие сто человек.

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, убиты были более 1200 человек, абсолютное большинство из которых составляли гражданские лица.

Еще 240 человек, в том числе, женщины, дети и старики, были взяты в заложники.

Израиль отреагировал на нападение ХАМАС массовой бомбардировкой сектора Газа, позже была развернута и наземная операция.

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