С этого года в Латвии увеличился размер пособия для детей, больных целиакией. Еще в декабре эта сумма составляла 106 евро, то сейчас уже — 160 евро. Прибавка составляет 54 евро. Это весомо, утверждают родители, сообщает rus.LSM.lv в программе "Домская площадь" на LR-4.

Пособие для детей, больных целиакией, было введено в 2004 году — для детей до 18 лет, тогда оно составляло 75 латов. При переходе на евро сделали перерасчет и оно составило 106,72 евро — таким образом, пособие не пересматривалось 20 лет.

Пособия могут получать только дети. До 24 лет, если обучаются в высшем учебном заведении, до 20 лет — если они учатся в средней школе или в профессиональной школе.

Целиакия — это аутоиммунное заболевание, вызванное непереносимостью глютена. Глютен или клейковина — это белок, который содержится в пшенице, ржи и ячмене и даже в небольшом количестве вызывает неадекватную иммунную реакцию у больных целиакией, в результате которой возникает воспаление в тонком кишечнике — ворсинки слизистой повреждаются и в организме нарушается всасывание питательных веществ. Единственный способ лечения — это соблюдение строгой безглютеновой диеты в течение всей жизни.

Глютен содержится в пшенице, во ржи, в овсянке, его частички могут содержатся во многих продуктах.

Имеются исследования, в соответствии с которыми уровень заболеваемости в Латвии соответствует среднеевропейскому и составляет 1% численности населения страны, то есть целиакией в нашей стране болеют приблизительно около 20 000 человек. На данный момент диагноз целиакия в Латвии поставлен примерно 4000 — 5000 жителям. Это означает, что около 15000 латвийцев болеют целиакией, но не получают никакого лечения.

Больше всего зарегистрировано детей в Риге, в Рижском Регионе, затем идут Елгава, Юрмала, Резекне, Даугавпилс.

По словам председателя общества "Жизнь без глютена" Анне Вилсоне, чтобы получить пособие, "в первую очередь надо посетить гастроэнтеролога, если родители видят проблемы с пищеварением. Он ставит диагноз, есть свой алгоритм, как выявляется болезнь. Затем с справкой идем в VSAA, пишем заявление для пособия. Именно справка от доктора — ключевой момент".

Что делать взрослым людям, у которых целиакия? Пересматривать свое питание и экономить, если средств не хватает. Взрослым людям остается только готовить для себя самим, возможно отказаться от хлеба, перейти на диетические галеты. Очень следить за составом продуктов, чтобы не было глютена и его следов.

В некоторых странах выдают продукты. В некоторых — купоны. Есть разные подходы у государства, как помогать этим больным. Где-то помогают также взрослым. Но везде помощь направлена на поддержание безглютеновой диеты. У нас, к сожалению, для взрослых этого нет. И сложнее всего людям с целиакией в регионах, рассказала Анна Вилсоне.

При этом число больных детей начиная с 2015 года уменьшается. Причины: снижается численность населения и рождаемость и сложная диагностика. Целиакия — это генетическое заболевание, для распознавания делаются сложные анализы. Сейчас улучшилась диагностика, и если у ребенка аллергия на злаковые, на глютен, но генетически целиакия не подтверждена, этим детям пособие не положено. С аллергиями работают по другому, хотя диета тоже важная составляющая терапии.

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