Янис Иесалниекс, в конце прошлого года заявивший, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на политические должности, стал руководителем отдела строительных договоров в госпредприятии Eiropas Dzelzceļa līnijas — в компании, которая реализует проект Rail Baltica на территории Латвии. Однако у него почти нет соответствующего опыта, пишет Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу De facto.

В вакансии было указано, что что компания ищет человека с опытом в строительной сфере, желательно — с международным. Это объявление заметил Янис Иесалниекс — бывший советник по юридическим вопросам экс-министра сообщения Яниса Витенберга.

В Eiropas Dzelzceļa līnijas программе подтвердили:практический опыт Иесалниекса со строительными договорами весьма невелик. Но такового не было и у других финалистов конкурса, поскольку зарплата в 3500 евро не является конкурентоспособной в отрасли.

"Юристов со строительной компетенцией на рынке не найти, а если они и есть, то стоят они значительно дороже, чем мы можем предложить", — заявила Иева Мурниеце, руководитель отдела персонала компании Eiropas Dzelzceļa līnijas. В финал конкурса из 19 претендентов вышли четверо — ни у одного из них опыта в строительстве не было.

Иесалниекс отметил, что имеет опыт в сферах управления недвижимостью и строительства, а интерес к железной дороге у него в крови, поскольку его отец Юрис Иесалниекс на протяжении многих лет является директором Государственной железнодорожной администрации. Кроме того, он выполнил тестовое задание. Иесалниекс уверен: испытательный срок он выдержит. Так же он уверяет, что новое место работы не является попыткой "перезимовать", пока его партия находится в оппозиции.

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