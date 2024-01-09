9 января Кабинет министров утвердил разработанные Министерством здравоохранения правила о цифровом сертификате Covid-19, которые предусматривают выделение 273 333 евро на содержание системы сертификатов в этом году.

Ковид-сертификаты начали действовать на всей территории Европейского союза с 1 июля 2021 года, чтобы облегчить перемещение по Европе во время пандемии. Ковид-сертификат, подтверждающий наличие вакцинации, отрицательный результат теста на Covid-19 или факт перенесенного заболевания, был признан всеми 27 государствами ЕС и несколькими третьими странами.

Сейчас для поездок по территории ЕС ковид-сертификат не нужен, но в некоторых странах, например, на Филиппинах и в Индонезии, этот сертификат может потребоваться. Кроме того, в случае изменения эпидемиологической ситуации может увеличиться количество стран, требующих ковид-сертификат.

Принятые сегодня правила предусматривают, что сертификат о вакцинации от Covid-19 выдается за каждую полученную дозу вакцины от Covid-19; сертификат о перенесенном заболевании выдается, если человек переболел Covid-19 и с момента первого положительного теста прошло 11, но не более 180 дней; сертификат о тестировании выдается в случае, если человеку сделан ПЦР-тест на Covid-19 или экспресс-тест на антиген в присутствии медицинского работника, который может ввести данные в единую электронную систему информации.

Ковид-сертификат можно скачать на сайте www.Covid19sertifikats.lv, используя один из способов аутентификации на государственном портале www.latvija.lv. Если скачать сертификат невозможно, его можно получить в распечатанном виде в медицинском учреждении, которое проводило вакцинацию или ПЦР-тест на Covid-19.

Затраты Латвии на содержание системы ковид-сертификатов в этом году составят 273 333 евро, в будущем году — 212 833 евро.

Минздрав сообщает также, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает общее решение для системы ковид-сертификатов, чтобы страны могли обмениваться всеми данными о вакцинации.

"Предварительно известно, что в 2024 году появится возможность присоединения к международным сертификатам ВОЗ, и прогнозируется, что сертификаты ВОЗ будут распространяться на различные виды вакцин для туристов, в том числе от Covid-19. Поэтому пока необходимо сохранить существующие нормы в отношении ковид-сертификатов, чтобы в будущем можно было их расширить и применять ко всем вакцинам для туристов", — заявили в Минздраве.

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