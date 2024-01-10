В январе Кабинет министров может рассмотреть доклад о выдвижении на биржу государственные и муниципальные предприятия, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").
"Этот документ у меня на столе", — сказал Ашераденс.
По словам министра, Латвии очень важно развивать рынок капитала. Ашераденс отметил, что по сравнению со средним уровнем капитализации в Европе в 50-60%, Латвия со своими 1,7% "смотрится, мягко говоря, странно".
Также министр финансов подтвердил, что речь сейчас идет не только о включении в биржу части акций латвийской национальной авиакомпании airBaltic, рассматриваются возможность вывести на биржу акции, а также облигации и других предприятий.
Среди них он упомянул как оцениваемые для котировки на бирже обе телекоммуникационные компании -
Latvijas mobilais telefons и Tet, а также дочернее предприятие Latvenergo, специализирующиеся на зеленой энергии — Latvijas vēja parki. Оцениваются и возможности котировки на бирже ряда предприятий, принадлежащих Рижскому самоуправлению — Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens и Rīgas siltums.
В то же время министр финансов также высоко оценил выраженную Литвой заинтересованность в покупке акций airBaltic.