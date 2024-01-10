В январе Кабинет министров может рассмотреть доклад о выдвижении на биржу государственные и муниципальные предприятия, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

"Этот документ у меня на столе", — сказал Ашераденс.

По словам министра, Латвии очень важно развивать рынок капитала. Ашераденс отметил, что по сравнению со средним уровнем капитализации в Европе в 50-60%, Латвия со своими 1,7% "смотрится, мягко говоря, странно".

Также министр финансов подтвердил, что речь сейчас идет не только о включении в биржу части акций латвийской национальной авиакомпании airBaltic, рассматриваются возможность вывести на биржу акции, а также облигации и других предприятий.

Среди них он упомянул как оцениваемые для котировки на бирже обе телекоммуникационные компании -

В то же время министр финансов также высоко оценил выраженную Литвой заинтересованность в покупке акций airBaltic.

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